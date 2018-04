VIDEO: Periodista sufre acoso y manoseos en plena celebración del título de Chivas

La periodista María Fernanda Mora ha explotado en plena transmisión de la cadena Fox Sport cuando transmitía la celebración de los aficionados por el título de Liga de Campeones de Concacaf obtenido el el miércoles frente a Toronto FC.

La joven reportera fue víctima de acoso y manoseo de parte de los aficionados mexicanos que se aprovecharon cuando estaban muy próxima a ella.

Cuando María Fernanda daba el reporte sintió un manoseo en la espalda e inmediatamente se dio la vuelta y atacó al su´puesto agresor pegándole con el micrófono.

"Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinión no pedida”, respondió en redes sociales la periodista al ser cuestionada por su actitud.

Tras el incidente, la reportera siguió con su labor informativa y difundió los festejos del Rebaño Sagrado.