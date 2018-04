Las cuatro y únicas situaciones en las que se usará el VAR en Rusia 2018

Después de dos años de prueba, la International Football Association Board (IFAB) tomó de la decisión de aprobar el VAR en una Copa del Mundo, la cual asigna a Rusia 2018 para estrenar esta tecnología por primera vez en dicha competencia.

Previamente fu utilizado en torneos como la Copa Confederaciones, Copa Mundial Sub-20 en Corea 2017 y la Copas Mundiales de Clubes de la FIFA de 2016 y 2017.

Ahora bien, para explicar cómo funcionará el arbitraje asistido por video la FIFA se ha encargado de detallar las cuatro situaciones en la que funcionará en los juegos del Mundial.

-1 Goles

Determinarán si se produjo una infracción por la que no debería concederse un gol.



-2 Decisiones sobre penales

Su función consiste en garantizar que no se tomen decisiones claramente erróneas relativas a decretar o no decretar una pena máxima.



-3 Incidentes saldados con tarjeta roja

Los miembros del VAR se asegurarán de que no se haya cometido un error claro relativo a la expulsión o no expulsión de un jugador.



-4 Confusión de identidades

Cuando un árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado, o no tiene claro qué jugador debe ser sancionado, el VAR está a su disposición para informarle.