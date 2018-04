Revelado: ¡El plan que tiene Cristiano para sentenciar al Bayern en Champions!

El delantero del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, tiene un plan para sentenciar la eliminatoria ante el Bayern Munich y no lo piensa cambiar a menos de una semana para el choque de vuelta, según informa Marca.

La misma fuente apunta que la decisión de Cristiano es no jugar el sábado ante el Leganés por la jornada 36 de la Liga Española para llegar en las óptimas condiciones para el esperado encuentro, que definirá a uno de los finalistas de la Champions League.

Cabe resaltar que ya no es una sorpresa que el atacante rote o no sea tomado en cuenta por Zidane en algunas convocatorias, por lo que el próximo fin de semana todo estaría listo para que el jugador no sea de la partida pensando en el encuentro ante los alemanes.

El partido contra el Bayern significa la temporada para un Real Madrid que se quedó en el camino en la Copa del Rey y que está descartado para conquistar La Liga.

Es por eso que Cristiano no quiere ser tomado en cuenta ante el Leganés y llegar al máximo nivel para ayudar a su escuadra y poder clasificar por tercera vez consecutiva a una final de a Liga de Campeones.