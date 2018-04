Guardiola: "El fútbol seguirá recordando a Iniesta dentro de 50 años"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, elogió este viernes a Andrés Iniesta, "un tío con un don natural incomparable", quien ha anunciado que dejará el Barcelona a final de temporada, y dijo que el fútbol "lo seguirá recordando dentro de 50 años".

"Con él todo fluye de manera natural. Eso es lo más impresionante que puedo decir de él: esa naturalidad de la perfección. Como corría con y sin balón, aunque no era el tío más rápido del mundo. Tenía un don natural incomparable", aseguró Guardiola en la rueda de prensa previa del partido del domingo contra el West Ham.



"Puedo decir muchas cosas de él, pero la más importante es el placer de verlo entrenar. Estoy seguro de que el fútbol se acordará de él dentro de 50 años. Y eso es muy importante", añadió el técnico, quien tuvo a sus órdenes a Andrés en el equipo azulgrana.



Guardiola, además, aprovechó para "darle las gracias" a Iniesta, puesto que le "ayudó a comprender mejor el fútbol" y dijo que le gustaría que "volviera al Barcelona para enseñar a los más jóvenes o a los profesionales".



"Para mí y para mi equipo, con Tito Vilanova, fue muy importante en nuestros primeros momentos en el Barcelona. Las cosas no fueron fáciles, pero siempre nos apoyó. Le deseó la mejor de las suertes en el futuro", comentó.



"Quiero darle las gracias. La gente piensa que los entrenadores ayudan a los jugadores, pero él me ayudó a mí a comprender mejor el juego sólo con verlo jugar. Espero que vuelva al Barcelona para enseñar a los jóvenes o a los profesionales lo que hizo sobre el terreno de juego", manifestó el técnico.

¿LE INTERESA?

Pep Guardiola se limitó a declarar si le gustaría tenerlo en el Manchester City, lo que es cierto es que a nivel de la prensa inglesa fluye un rumor que llegaría a loc Citizens, además, PSG y Arsenal también estarían encantados de tenerle.