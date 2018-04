Zinedine Zidane sobre Iniesta: “En 2010 mereció ganar el Balón de Oro”

Zinedine Zidane es uno de los pocos exfutbolistas que se pueden sentar en la mesa para comer con Andrés Iniesta. Ambos han ganado Champions League, Copas del Mundo, ligas, Mundiales de Clubes etc.

El entrenador del Real Madrid dijo hoy que el jugador del Barcelona que hoy dice adiós al equipo culé, mereció ganar el Balón de Oro del 2010 que se le entregó a Messi: “Yo no lo veo como un jugador del Barça sino como alguien del fútbol”.

El francés fue claro: “No conozco personalmente a Iniesta, pero las dos o tres veces que he coincidido con él me ha parecido un tipo encantador porque es muy reservado. Y a mí me gusta la gente que en el campo lo da todo pero fuera es reservada. Sólo puede tener buenas palabras para él, frases de admiración. Le deseo lo mejor en su futuro y sobre todo, por encima de todo, como persona”.

Zidane abrió la polémica, pues en todo el mundo se pensó que en 2010 tras ganar con España el Mundial de Sudáfrica, se le entregaría el Balón de Oro, trofeo que se llevó su compañero Messi. “En 2010 mereció ganar el Balón de Oro por ganar el Mundial y marcar en la final”, afirmó Zizu.