Messi tras la salida de Iniesta: ''Gracias por todo, te vamos a extrañar''

Andrés, gracias por todos estos años de fútbol. Fue un privilegio disfrutar de este deporte a tu lado y pasar tantos momentos inolvidables juntos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en lo deportivo y en tu vida. Sos un fenómeno, dentro y fuera de la cancha. Te vamos a extrañar!!!

