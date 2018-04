Atlético de Madrid con varias bajas ante Alavés y pone en riesgo el segundo lugar

El Atlético de Madrid expone su segunda posición de la Liga española frente al Alavés sin Antoine Griezmann, Jan Oblak y Saúl Ñíguez, con la reaparición en el once de Diego Costa cuatro partidos después y contra un rival despreocupado, una vez conseguida su continuidad en Primera División una temporada más.

Así marcha la tabla de posiciones de La Liga de España

Mientras aún se recupera del desgaste y el cansancio del pasado jueves en Londres, cuando soportó e igualó su duelo con el Arsenal con inferioridad numérica durante más de 80 minutos, y avista el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga Europa del jueves, el conjunto rojiblanco retoma la Liga y su ambición de ser segundo.



Inamovible de ahí en las últimas 19 jornadas, aunque ya siente al acecho al Real Madrid, con un partido menos, la victoria este domingo parece fundamental para mantener la condición de depender de sí mismo para ese objetivo, pero también para recuperar una firmeza como visitante que ha generado dudas en sus últimos compromisos.



Porque el Atlético, a pesar del meritorio y épico empate del pasado jueves contra el Arsenal, por las adversidades que le planteó el encuentro, sólo ha ganado uno de sus últimos siete choques a domicilio, encadena cinco duelos fuera de casa sin ganar, con tres derrotas y dos igualadas, y ha encajado gol en cada uno de sus nueve partidos más recientes de competición oficial como visitante.



El equipo rojiblanco, a la vez, sólo ha sumado once de los últimos 24 puntos disputados en la Liga, sólo uno de ellos lejos del estadio Wanda Metropolitano, y enlaza tres encuentros sin ganar: desde la derrota por 3-0 en Anoeta ante la Real Sociedad al 1-1 del pasado jueves en Londres, pasando por el 0-0 en casa con el Betis.



Desde esos números encara el choque de este domingo frente al Alavés, un rival al que sólo ha doblegado en uno de sus tres duelos de la era Simeone (1-1 y 0-0 el pasado curso y 1-0 esta campaña) y al que visita mermado de efectivos, entre las bajas por lesión o sanción y el descanso que requiere el cansancio de algunos hombres.



En el primer caso, no dispone de Jan Oblak, su garantía bajo palos y una pieza esencial para el equipo, fuera del partido de este domingo por unas molestias en el gemelo; José María Giménez, por sanción; Filipe Luis, que se repone de una fractura de peroné; y Juanfran Torres, con una lesión muscular desde el pasado domingo.



En el segundo, Saúl Ñíguez y Antoine Griezmann, que no viajan a Vitoria por descanso. En palabras de Simeone, "porque viene cargado de mucho recorrido que tuvo que jugar en banda y en el medio", el centrocampista; y "porque hizo un gran esfuerzo enorme el otro día" el delantero, que ha marcado 20 goles en los últimos 21 partidos, incluidos los tres últimos como visitante del equipo rojiblanco.



Por contra, Simeone recupera a Diego Costa para el once titular. El atacante internacional español ya entró en la convocatoria el pasado jueves contra el Arsenal, después de tres choques de baja por una lesión en los isquiotibiales, pero no jugó ningún minuto en Londres. Este domingo volverá a escena en la alineación inicial.



El técnico cuenta con trece futbolistas del primer equipo (la convocatoria de 18 la completan los canteranos Alex Dos Santos, Carlos Isaac, Sergi González, Arona y Roberto Olabe) para armar su once, en el que Axel Werner volverá a la portería para suplir la baja de Oblak y en el que mantendrá buena parte de su estructura.



En la defensa, con Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Diego Godín y Lucas Hernández; en el medio campo, con Gabi Fernández, Koke Resurrección, Víctor Machín, 'Vitolo', y Thomas Partey o Ángel Correa; y en la delantera, con Diego Costa y, probablemente, Fernando Torres.



Enfrente, el Alavés ya tiene la permanencia asegurada. A pesar de que los albiazules han cumplido ya ese objetivo, pretenden escalar posiciones en la tabla clasificatoria y regalar un triunfo a su afición, que no le ha abandonado en toda la campaña.



Abelardo rotará varias piezas en la alineación del 'Glorioso' y no podrá contar, por lesión, con Carlos Vigaray, Álvaro Medrán, Rubén Duarte y el paraguayo Hernán Pérez. Además tampoco dispone del central Rodrigo Ely por acumulación de tarjetas.



Así, es posible que el asturiano apueste por un once compuesto por Fernando Pacheco en la portería, una defensa formada por dos laterales nuevos respecto a los últimos encuentros, como Alexis Ruano y Héctor Hernández, mientras que la pareja de centrales podrían ser Víctor Laguardia y el chileno Guillermo Maripán.



En el doble pivote podrían actuar Tomás Pina y Manu García, con Wakaso e Ibai Gómez por las bandas, quienes tendrán la referencia de Munir El Haddadi y John Guidetti, aunque Rubén Sobrino, uno de los futbolistas albiazules más en forma, también es candidato a salir de inicio.



La última victoria alavesista ante el Atlético de Madrid tuvo lugar hace 15 años, en la temporada 2002-2003, con un 0-1 en el Vicente Calderón gracias a un gol del rumano Adrian Ilie.



- Alineaciones probables:



Deportivo Alavés: Pacheco; Martin o Alexis, Laguardia, Maripán, Hernández; Ibai Gómez, Pina, Manu García, Wakaso o Sobrino; Munir y Guidetti.



Atlético de Madrid: Werner; Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas; Vitolo, Gabi, Thomas o Correa, Koke; Torres o Gameiro y Diego Costa.



Árbitro: David Fernández Borbalán (Comité Andaluz).



Estadio: Mendizorroza.