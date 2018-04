Zidane: ''Contra el Bayern, tenemos que hacerlo cómo nunca lo hemos hecho''

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió al sufrido triunfo de su equipo ante el Leganés (2-1) y además habló del encuentro que disputarán lo suyos contra el Bayern por la semifinal de vuelta de la Champions League.

Real Madrid vence al Leganés previo al partido frente al Bayern por la Champions

Duelo ante Leganés

La segunda parte un poco complicada, no encontramos nuestro juego pero me quedo con la primera, que ha sido buena y con la actitud de todos los jugadores. Hemos cambiado diez jugadores y muchos no tienen minutos. Hay que felicitarles por sumar tres puntos.

Intensidad Este nivel es difícil, pero se sabía que íbamos a sufrir al final. Lo conseguimos y con una muy buena primera parte.

Jugadores que están listos ante el Bayern

Vamos a estar todos para la Champions. Voy a tener a todos, es lo más importante. Los dos o tres que no van a estar, pero luego elegiré dentro de lo que haya, estarán todos listos para el martes.

Partido contra el Bayern

Es nuestro partido, el partido de la temporada. Llegamos bien pero no significa nada, hay que hacer un enorme partido.

Mensaje para la afición

Que estén del minuto al 1 al 90 con nosotros. Vamos a tener que hacerlo cómo nunca lo hemos hecho este año: en concentración, en juego, en los duelos, en todo, para estar en esa final de la Champions.