Seedorf: "Se puede parar al Barcelona pero no a Messi"

El holandés Clarence Seedorf, entrenador del Deportivo, ha afirmado en vísperas del partido con el Barcelona, al que se enfrentará este domingo en el estadio Abanca-Riazor, que se puede parar al conjunto azulgrana pero no al argentino Lionel Messi.

Ver: Así marcha la tabla de posiciones de La Liga de España



"No hay cómo parar a Messi. Se puede parar al Barcelona, pero a Messi no. El conjunto del Barcelona tiene virtudes cuando tiene y no tiene balón y hay que aprovechar las cosas que saben hacer menos bien y limitar las que hacen bien. Así preparamos el partido, sin pensar en Messi porque es una pérdida de tiempo", comentó en rueda de prensa.



Seedorf agradeció al centrocampista Andrés Iniesta "todo lo que ha dado al fútbol" y matizó que "no para de jugar" porque seguirá su carrera, por lo que podrá "disfrutar de sus jugadas fantásticas en otro sitio".



El técnico reconoció que ha citado a 19 jugadores porque está pendiente del estado de Adrián López, que arrastra molestias en el pie derecho y no se encuentra "perfectamente".



Seedorf indicó que el Deportivo va a recibir al Barcelona con "mucho respeto" y haciendo el tradicional pasillo por el título de Copa del Rey.



El conjunto azulgrana puede ganar, además, LaLiga en Riazor, ya que está a un punto de sellarla matemáticamente.