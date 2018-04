Jordi Alba: "Si el Real Madrid no hace el pasillo es porque lo dicen de arriba"

Tras coronarse campeón en Riazor, uno de los temas que más se hablará en la semana será sobre el pasillo que en teoría el Real Madrid debería hacerle al FC Barcelona como un honor al campeón, sin embargo desde ya se adelanta que esto no sucederá.



Al final del partido que ganaron este domingo 2-4 al Deportivo La Coruña, el lateral izquierdo Jordi Alba cree que lo correcto es que el club blanco haga este histórico reconocimiento.



"Dicen que nosotros no lo hicimos pero es que no disputamos esa competición. Seguro que el Barça lo haría, ya lo hicimos en el Bernabéu hace unos años. Si el Real Madrid no hace el pasillo es porque lo dicen de arriba, no porque no lo quieran hacer", comentó al final.



Además defiende al entrenador Ernesto Valverde quien ha recibido críticas pese a quedar campeón invicto y es que los cuestionamientos llegan por la eliminación en Champions.



"Se merece más que nadie este doblete, es una vergüenza que se le critique. Ha trabajado muy bien y ha mantenido al grupo unido", afirmó.



Y cerró: "Hay que estar muy contentos; parece que no se valora que el Barça gane un doblete pero esto es muy difícil. El problema de la Champions no es que caímos fue cómo caímos".