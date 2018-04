Ramos reafirma que no habrá pasillo y admite que el doblete "tiene mérito"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, reafirmó lo que en su día adelantó el técnico Zinedine Zidane y el conjunto madridista no hará pasillo en el Camp Nou al Barcelona campeón de LaLiga Santander, y admitió que el doblete de su gran rival "tiene mérito".

"Lo que dice Zizou va a misa", dijo entre risas Ramos. "Se le está dando demasiado revuelo al pasillo. Ellos tienen el título de Liga, que es lo que querían, y es indiferente el pasillo para ellos y para nosotros. Ya dijimos que no se iba a hacer y nosotros a lo nuestro, a buscar una nueva final de Champions", añadió.



Preguntado Ramos por la importancia de un doblete comparado con la conquista de la Champions League, el capitán madridista no restó mérito a lo que ha ganado el Barcelona este curso.



"Depende para quien, el Barcelona ha hecho doblete y es un gran año para ellos porque ganar dos títulos tiene mucho mérito, la Copa y la Liga mucho más. Ganar la Champions tiene ese plus y sería una gran temporada para nosotros si ganamos tres seguidas", opinó.