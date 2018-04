Salah y la Federación Egipcia se enfrentan por el uso de una foto del jugador

Una polémica entre el delantero del Liverpool Mohamed Salah y la Federación Egipcia de Fútbol acerca de la utilización de una foto de la estrella "está en vías de resolverse", anunció el propio jugador este lunes.

"Nos han prometido una solución y gracias a Dios el problema está cerca de ser resuelto", escribió en Twitter el máximo goleador de la Premier League con 31 tantos.



La controversia comenzó cuando la federación publicó en Twitter una gran imagen del jugador egipcio en el avión oficial el equipo nacional, al lado del logo del operador de telefonía móvil 'We', filial de la compañía Telecom Egypt y patrocinador de la selección en el Mundial de Rusia 2018.



'We' es competencia directa del gigante de las telecomunicaciones Vodafone, con el que Salah tiene un contrato personal.



El 20 de abril el abogado de Salah, Ramy Abbas Issa, escribió en Twitter: "Tenemos un serio problema con la Federación Egipcia de Fútbol".



Y el domingo el jugador añadió más leña al fuego, también en Twitter: "Desafortunadamente la manera en la que se ha gestionado es insultante"



Rápidamente sus fans, especialmente en Egipto, lanzaron una campaña para apoyarlo, con un 'hashtag' (etiqueta) muy difundido en árabe: #apoyo_mohamed_salah.



El ministro egipcio de la Juventud y el Deporte Khaled Abd Elaziz respondió prometiendo en su cuenta de Twitter que intervendría para encontrar una solución.



Un poco más tarde, de nuevo en Twitter, el ministro anunció que "se llegó a un acuerdo" con el presidente de la Federación Egipcia, Hany Abou Reda, con el objetivo de cumplir las demandas de Salah.



"Afirmo que estaremos a su lado para aplicar todos los contratos que ha firmado en Inglaterra", añadió.



"Salah es un ejemplo de joven egipcio que ama y es leal a su país. Representa su país en Europa de la mejor manera posible", subrayó.