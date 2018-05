Di María dice no saber si seguirá en el PSG la próxima temporada

El argentino Ángel di María asegura que aunque ha dado lo mejor de sí mismo para continuar en el París Saint-Germain (PSG), no tiene garantizado que vaya a seguir con el equipo la próxima temporada.

LEER MÁS: A Mohamed Salah le gustaría conocer a su ídolo: "Lo amo", dice



"El fútbol es muy extraño... Estoy contento aquí, pero el club necesita traer jugadores, y para eso, debe vender otros", dejó entrever en una entrevista concedida al semanario "France Football", que adelanta hoy un extracto del encuentro que publicará este miércoles.



Di María firmó con los parisinos en agosto de 2015 y su contrato concluye oficialmente en 2019.



Aunque el vestuario se ha completado desde entonces con la llegada de jugadores como el brasileño Neymar o Kylian Mbappé, la mayor promesa del fútbol galo, el argentino, relegado a un segundo plano con esos fichajes, asegura que no hay problemas entre ellos.



"Se dicen muchas cosas, pero solo nosotros sabemos cómo es. Cuando estamos entre nosotros, estamos nosotros y nadie más. Avanzamos todos en la misma dirección, todos queremos ganar la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia", añadió Di María, de 30 años de edad.



El delantero admitió haberse enfadado cuando el técnico, Unai Emery, no le alineó para el partido de ida de los octavos de final para la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que su equipo perdió por 3-1.



Y reconoció también la contribución de Neymar al equipo: "Ha aportado un plus al club y a este campeonato. Ha permitido que la Ligue 1 crezca de golpe, incluso más allá del aspecto meramente futbolístico, ya sea en términos de difusión o de márketing", concluyó.