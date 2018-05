"Tenemos ganas de hacer un nuevo milagro", dice Di Francesco

"Tenemos ganas de hacer un nuevo milagro", señaló este martes el entrenador de la Roma Eusebio Di Francesco, en la víspera de buscar la remontada ante el Liverpool (5-2) en la vuelta de semifinales de la Champions, tres semanas después de haberlo conseguido ante el Barcelona.



"Debemos creer; con la mentalidad, con este público, esta pasión, tenemos ganas de hacer un nuevo milagro. Jugamos una semifinal de la Liga de Campeones, ante 60.000 espectadores, por lo que hay que esperar un equipo combativo que lo ofrezca todo. Después cualquier cosa puede pasar; 4-1, 0-0... Lo que quiero ver es entusiasmo, ganas de superar el obstáculo", explicó Di Francesco en rueda de prensa.



Los Giallorossi rompieron todos los pronósticos en cuartos al ser capaces de remontar un 4-1 adverso ante el Barcelona, en la ida en el Camp Nou, al ganar en la vuelta por 3-0.



"Son dos equipos completamente diferentes, desde el punto de vista táctico y desde la mentalidad. Liverpool practica menos el juego de pases, se basa más en la verticalidad. No solo tenemos que defender bien, hay que marcar tres goles. Tenemos que darles menos profundidad, pero si quieres marcar tres goles, no puedes quedarte en tu campo, por lo que les daremos opciones de contraatacar", analizó el técnico.



Di Francesco también habló de Mohamed Salah, que reventó el partido de ida con doblete de goles y de asistencias.



"No puedo poner a todo mi equipo a marcar a Salah. Sabemos que es muy fuerte en la verticalidad. Debemos leer mejor algunas situaciones pero no podemos poner a tres jugadores con él. Espero que Dzeko pueda ser decisivo como lo fue Salah, con sus cualidades, puede serlo", dijo.