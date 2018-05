Arsenal: El casting de técnicos para sustituir a Arsène Wenger

Aunque la prensa inglesa da estos días como favoritos para sustituir a Arsène Wenger a Luis Enrique y Patrick Vieira, el nombre de Carlo Ancelotti toma fuerza. El italiano ha sido preguntado por este interés del Arsenal.

"Wenger ha hecho historia y se le debe reconocer. El futuro de los gunners lo conocen ellos. Si me implican me gustará desde el punto de vista profesional, aunque se habla de Italia, pero por ahora no hay nada. Mi futuro depende de las posibilidades y de los proyectos que me sean presentados", afirmó el italiano.

Eso sí, no solo estos estrategas están en el casting del Arsenal para el que ocupe el banquillo que dejará vacío, tras 22 temporadas, Arsene.

Uno de los que corre con mayor fuerza es el de Luis Enrique, técnico que actualmente está como agente libre tras salir del Barcelona la temporada pasada.

Otros nombres que también suenan son el de Leonardo Jardim, actual timonel del Monaco; Brendan Rodgers del Celtic y Zeljko Buvac, quien hasta ayer fue el asistente de Júrgen Klopp en el Liverpool.

TÉCNICOS QUE SUENAN EN EL ARSENAL

-Luis Enrique

-Carlo Ancelotti

-Mikel Arteta

-Leonardo Jardim

-Paulo Fonseca

-Brendan Rodgers

-Julian Nagelsmann

-Željko Buvač

-Patrick Vieira