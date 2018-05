Devastado por sus errores, portero del Bayern Múnich pide perdón

El arquero alemán Sven Ulreich vivió el miércoles su peor momento en su carrera deportiva a sus 29 años, sus errores condenaron al Bayern Munich a quedar eliminado en las semifinales de Champions League frente al Real Madrid.

Al final del encuentro, Sven Ulreich quedó tendido solo en el campo del Santiago Bernabéu, esta imagen se viralizó rápidamente recibiendo el apoyo de sus propios compañeros, pero el meta quiso pedir perdón al público de los bávaros.

"Las palabras no pueden describir lo decepcionado que estoy por dejar la Champions League. Queríamos llegar a la final e hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero ese error innecesario me pasó a mí. No puedo explicarlo. Lo siento... por mi equipo y por los fans".

Pese a su grave error, el entrenador Jupp Heynckes no lo condenó: "Él quería recoger la pelota con sus manos y luego se dio cuenta de que esto no era posible. Se confundió. Es muy amargo para él, que está haciendo una gran temporada, y para mi equipo ". Thomas Müller, capitán y altavoz del vestuario del Bayern, también cerró filas con su compañero: "Los errores ocurren. Nadie le culpa porque podríamos haber pasado con ese fallo también".