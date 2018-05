Deulofeu: "No hay opciones de que vuelva al Barça. Ni ellos quieren, ni yo tampoco"

El futbolista Gerard Deulofeu descarta la posibilidad de volver al FC Barcelona luego de haber sido transferido en enero al Watford inglés, considera que no existen las condiciones para su vuelta al cuadro catalán.

El martes en declaraciones a la radio RAC1 descartó toda posibilidad y explicó las razones: “No hay opciones de que vuelva al Barça. Ni ellos quieren, ni yo tampoco. Me queda un año de contrato pero este verano se producirá la venta. No habrá otra cesión, sino venta”, confirmó.

Gerard no está molesto con el entrenador Valverde y considera que fue a él a quien le faltó para mantenerse en el plantel: “Creo que confió en mí y jugué. Creo que me faltó algo de confianza y me faltó a mí más jugar como yo sé. No puedes mirar hacia atrás, tengo que seguir. Estuve fastidiado pero eso fue hasta que llegó la cesión al Watford. Tengo que mirar hacia delante. Sabía que era difícil cuando volví porque el Barça es el mejor club del mundo pero no quiero mirar más el pasado”, declaró.

Gerard Deulofeu protagonizó el domingo un hecho curioso y controversial al reclamar por qué su nombre no estaba impreso en la camisa del Barca campeón de Liga en el 2018 cuando él fue parte de la mitad de la temporada.

“Molesta, claro. Jugué Liga, Copa y Champions y me he dejado la piel así que también son míos los títulos de Liga y Copa”.