Liverpool sufre pero se apunta en la final de Kiev que disputará frente al Real Madrid

El Liverpool, que disputaba el partido de vuelta de semifinales de Champions frente a la Roma con una clara ventaja (5-2 en la ida), no se dejó sorprender, pese a perder 4-2 en la capital italiana, certificando su pase a la final, que disputará el 26 de mayo en Kiev contra el Real Madrid.

El equipo inglés se adelantó en el minuto 9, por medio del senegalés Sadio Mané, poniendo rápidamente rumbo a la final, antes de que la Roma empatara en el 15, con un tanto en propia meta de James Milner.



Pero el Liverpool recuperó la ventaja con un gol del holandés Georginio Wijnaldum en el 26, llegando con un marcador favorable de 2-1 al descanso.



La Roma necesitaba cuatro goles en el segundo tiempo para empatar la eliminatoria y cinco para clasificarse, pero solo pudo lograr tres, por medio del bosnio Edin Dzeko (52) y un doblete del belga Radja Nainggolan en los minutos finales (86, 90+4 de penal), lo que le permitió despedirse de la competición con una honrosa victoria.

Liverpool jugará la final de Champions ante Real Madrid. La Roma, que había remontado tres goles en la vuelta de cuartos de final contra el Barcelona, no pudo repetir esta vez la hazaña, ante un Liverpool que ya estaba avisado.



Los Reds tratarán de lograr su sexto título de la competición europea contra el Real Madrid, en una repetición de la final de 1981, cuando el Liverpool se impuso por 1-0 en París.



El Real Madrid, que ganó las seis finales que jugó desde entonces y que eliminó el martes al Bayern Múnich en semifinales, buscará su decimotercer título ante un Liverpool que vuelve al partido decisivo tras perder en 2007 en Atenas ante el Milan (2-1).



- Dos equipos ofensivos -



Pese a traer una ventaja de tres goles, el técnico alemán Jurgen Klopp fue fiel a su estilo ofensivo y puso a sus tres puntas de inicio, el egipcio Mohamed Salah, el brasileño Roberto Firmino y Mané.



Roma, por su parte, no tenía otra alternativa que plantear un sistema ofensivo, y colocó también tres delanteros, Dzeko, el checo Patrik Schick y Stephan El Shaarawy.



El Liverpool, en sus peligrosos contragolpes, hacía valer su fuerte presencia adelante y se adelantó pronto en el marcador, en el minuto 9, con un tanto de Mané, después de que Firmino robara un balón en el centro del campo, cediendo el balón al senegalés, quien batió al portero brasileño Alisson.