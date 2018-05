Los dos penales de la discordia que pudieron llevar a la Roma a Kiev

El Liverpool consiguió su pase a la final de la UEFA Champions League tras un partido lleno de polémica con dos acciones de penal como protagonistas.

Yacía el minuto 62 del segundo tiempo, el partido marchaba 2-2 cuando la Roma sometió a los ingleses en su área.

El balón simple y sencillamente no quería entrar, pero uno de esos remates del Shaarawy con dirección a portería teminó impactando en la mano Alexander-Arnold. El árbitro increíblemente no lo vio.



Mucho antes en el primer tiempo, los italianos había reclamado otro penalti. Dzeko había sido derribado por Karius. El tocapitos no lo sancionó por haber frenado la jugada con un fuera de juego inexistente.





Los penales no sancionados en esta edición de la UEFA se han robado toda la atención en los medios digitales.

El encuentro entre Real Madrid y Juventus por los cuartos de final, fue uno de los más sonados. Pero esta vez pocos son los que hablan de lo sucedido en la Roma-Liverpool.