Paolo Guerrero antes de comparecer en el TAS: "Mantengo la cabeza en alto"

El capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, ha dejado un mensaje a sus aficionados antes de acudir este jueves al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, para asegurar que mantiene la "cabeza en alto".

"Los miedos que no afrontamos se convierten en nuestros límites. A lo largo de mi vida, la constancia me enseñó a sobrepasar obstáculos difíciles. Yo mantengo la cabeza en alto, con muchas ganas de regresar donde soy feliz. Me siento #cadavezmascerca #modoguerrero #pg9", escribió el jugador del Flamengo brasileño en su página de la red social Facebook.

Guerrero, de 34 años, llegó hoy al TAS junto a sus abogados sin hacer declaraciones y entrando rápidamente al interior del Tribunal, donde este jueves se dirimirá su recurso contra la suspensión de seis meses por dopaje impuesta por la FIFA y otro de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para aumentarla en entre uno y dos años.



Una veintena de aficionados peruanos se congregó ante el TAS con banderas, camisetas, bufandas y gorros en los colores de su país, y gritó "Paolo es inocente", para mostrar al delantero su apoyo y confianza en que será absuelto por los tres árbitros.



Guerrero dio positivo el 5 de octubre pasado por benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína y de la hoja de coca, tras un partido de clasificación mundialista entre Perú y Argentina en Buenos Aires.



La Comisión de Disciplina de la FIFA le castigó con un año de suspensión a partir del 3 de noviembre. En diciembre, Guerrero recurrió a la Comisión de Apelación de la FIFA, que rebajó la sanción de un año a seis meses, que se cumplirán precisamente este jueves.



Tanto el futbolista como la AMA ha recurrido la decisión, y esta última pide que el jugador reciba una sanción de entre uno y dos años, restando los seis meses de castigo.



Lo que se analiza hoy ante el TAS es si el futbolista fue diligente y el nivel de culpa que tiene por haber ingerido un té de coca.