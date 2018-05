'Cholo' Simeone sigue haciendo historia con el Atlético de Madrid

¡Y van cuatro! Desde que Diego Simeone se hizo cargo del Atlético de Madrid en diciembre de 2011, el equipo rojiblanco ha llegado ya a cuatro finales europeas, la última con su victoria el jueves 1-0 sobre el Arsenal en semifinales de la Europa League.

"Es un paso importante, pero con la ilusión de que venga algo mejor" en la final de Lyon el 16 de mayo contra el Marsella, señalaba el 'Cholo' el jueves tras el partido.

Atlético de Madrid jugará la final de Europa League en Lyon

El argentino se mostraba feliz y más relajado tras haber tenido que vivir el encuentro desde el palco, sancionado por su expulsión en la ida en Londres y está por ver si podrá sentarse en el banquillo en la final, ya que la UEFA podría sancionarle con algún encuentro más.



Pero, este contratiempo no empaña la gran labor de Simeone al frente de un equipo al que ha sabido contagiar su pasión y ansias de ganar, que tenía ya como jugador.



"Al final, la forma en la que lo vive el 'Cholo' Simeone, nos lo transmite, no es solo la palabra, nos hace sentir todo lo que piensa. Cuando él habla es un 'vamos, vamos'. El Cholo para mí es muy importante", aseguraba el centrocampista Saúl Ñíguez.



Y el delantero francés Antoine Griezmann aseguraba que la permanencia de Simeone en el club había sido clave para que renovara en 2016 con el club rojiblanco: "Me encanta trabajar con él y si sigo en el Atlético es porque quiero seguir trabajando con él y con el equipo", dijo entonces el jugador galo.



- Las finales de 'Champions' -

"A Simeone hay que hacerle un monumento", aseguró Manu Carreño en su comentario en la radio Cadena Ser, en referencia a un técnico que cogió un equipo en horas bajas y ha conseguido colocarlo entre los grandes del fútbol europeo.



Antes de cumplir su primer año en el banquillo rojiblanco tras llegar en diciembre de 2011, el 'Cholo' llegó a su primera final de Europa League que ganó 3-0 al Athletic de Bilbao el 9 de mayo de 2012, a la que siguió su victoria en la Supercopa de Europa de ese año frente al Chelsea (4-1).



Simeone supo construir un equipo rocoso, basado en la solidez defensiva con salidas ultrarrápidas al contraataque para hacer daño al rival, que lo ha llevado a ser uno de los equipos menos goleados de los últimos años.



Tras alzar la Europa League, el 'Cholo' llevó en 2014 al 'Atleti' a su primera final de Liga de Campeones desde 1974.



El equipo rojiblanco cayó ante el Real Madrid (4-1 en la prórroga), ante el que volvería a perder en su segunda final de Copa de Europa dos años más tarde en 2016 (5-3 en los penales, tras acabar el encuentro 1-1).



- Dudas en 2016 -

"Este es un momento para pensar por mi parte", dijo tras esa segunda derrota el técnico 'colchonero' poniendo el miedo entre su afición, que temió por su salida, aunque finalmente decidió seguir con el Atlético con el que renovó en septiembre pasado hasta 2020.



Esta renovación convirtió a Simeone en el entrenador que más temporadas consecutivas lleva dirigiendo un equipo en una sola etapa en la Liga española, sólo superado a nivel europeo por Arsène Wenger, que dejará el Arsenal a final de temporada tras 22 años en el banquillo.



"No sabemos qué pasará después cuando se vaya el Cholo, pero sí sabemos lo que ha pasado desde que llegó el Cholo Simeone, irrepetible, una etapa gloriosa", aseguró Carreño en la Cadena Ser.



Y es que Simeone, asistido por su amigo Germán Burgos, no sólo ha llevado al Atlético a ganar la Europa League, sino que también le llevó a conquistar la Liga 2013/2014, algo que no habían logrado desde 1996, y una Copa del Rey en esa misma temporada, además de una Supercopa de España en 2014.



Ahora, tras la victoria sobre el Arsenal el jueves que sirvió para dar lustre al nuevo estadio Metropolitano, Simeone buscará dar una nueva alegría a su afición con la segunda Europa League de su palmarés al frente de los 'colchoneros'.