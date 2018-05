¡La verdadera razón por la que el Real Madrid no le hará el pasillo al Barça!

El Barcelona recibe en modo campeón este domingo al Real Madrid por la jornada 36 del fútbol español, en un marco lleno de polémica por la decisión que han tomado en el conjunto merengue de no hacerle el respectivo pasillo a sus rivales.

El Barça conquistó el pasado domingo el título 25 de su historia en España tras golear al Deportivo (4-2) en Riazor. Los blanquiazules respetaron el proceso e hicieron el pasillo al cuadro catalán porque previamente consiguieron la Copa del Rey.

Tras conquistar La Liga, el Real Madrid es ahora el obligado a homenajearlos, pero ha sido el propio Zinedine Zidane quien dejó claro que se niegan a realizarlo.

"Nosotros no vamos a hacer pasillo. Y como me lo han preguntado, la respuesta es muy clara. No haremos pasillo. Es la decisión y ya está. Es una decisión mía. No entiendo lo del pasillo. Y no se va a hacer", explicó el francés.

"El Barcelona lo rompió, ya no existe la tradición", sentenció Zidane, en relación a que los culé no lo llevaron a cabo cuando sus jugadores levantaron el Mundial de Clubes.

Por otro lado, Guillermo Amor, responsable de las Relaciones Internacionales del Barcelona, respondió:''Siempre hemos dejado claro que lo hacemos cuando nosotros participamos en esa competición y en este caso nosotros no estamos en esa competición".