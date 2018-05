Adebayor: ''Los mejores momentos de mi carrera fueron en el Real Madrid''

El delantero togolés Emmanuel Adebayor concedió una entrevista para Marca, en donde confesó que sus mejores momentos como futbolista los vivió jugando para el Real Madrid.

El atacante ahora milita en el Başakşehir del fútbol turco y recuerda cómo fueron los seis meses que disfrutó vestido de blanco.

La razón por la que el Real Madrid no le hará el pasillo al Barcelona

Etapa en el Real Madrid

''Siempre digo que fueron sólo seis meses, pero los mejores de mi carrera deportiva. Estar en ese club y vivir lo que viví es algo que le contaré a mis hijos''.

Cristiano Ronaldo

''De vez en cuando nos mandamos mensajes. 'Cris' es quien es por su trabajo, siempre saliendo el último de entrenar, entrenando en el gimnasio. Además es un gran tipo. Es un gran ser humano como Marcelo''.

Sobre Marcelo

Junto a Eboué, que lo tuve en el Arsenal, es el compañero de equipo más divertido que he tenido. Siempre bromeando, siempre riendo. Es un tipo increíble. Igual que es en el campo. Se toma la vida de esa forma. Y en el césped se divierte, es un crack.

Sergio Ramos

Me lleve muy bien con Ramos. Siempre estaba en el gimnasio, y yo también. A él le encantaba hablar inglés, pero no sabía por entonces. Creo que ahora lo lleva mejor. Yo le enseñaba y él a mí el español. La verdad es que estoy contento por todos ellos.

Final de Champions

''Creo que el Madrid tiene todas las de ganar. Es mejor equipo y tiene tanta experiencia que es difìcil sorprenderle''.

Su entrenador fue Mourinho

''Me fue muy bien, me enseñó muchísimo. Era muy bromista con nosotros en el vestuario, y luego cambiaba con los periodistas. No sé qué le pasaba, ni me interesa saberlo. Pero era otra persona, cambiaba. Era increíble''.

Fue compañero de Bale en el Tottenham

''Sí, y yo fui el primero en decirle que se fuera al Madrid sí o sí. Él era muy joven, pero yo ya sabía lo que era el Real''.