Tabla de goleadores: Así llegan Messi y Cristiano Ronaldo al clásico español

Se acerca la hora de la verdad, Barcelona vs Real Madrid, Messi vs Cristiano Ronaldo. Este domingo se paraliza el mundo por el clásico español.

¿Cómo llegan las dos estrellas? Por un lado, con un equipo tocado por la marcha de Neymar, Leo Messi se ha puesto más que nunca el traje de líder del Barça, en unos meses en los que ha hecho de todo.

En 51 partidos disputados acumula 43 tantos y 18 asistencias, y es que aunque ha tenido algún breve descanso, apenas ha respirado porque sus compañeros le necesitaban -y todavía más en Argentina.

Su aportación ha sido bastante regular a lo largo del curso, con algunos periodos de sequía y una dolorosa desaparición contra la Roma, aunque volvió a conectarse para la final de la Copa del Rey y sumó una exhibición y un hat-trick contra el Deportivo de la Coruña. Sus 32 dianas en 33 partidos de Liga son la mayor amenaza para el Real Madrid y le ponen en cabeza del Pichichi y la Bota de Oro.

Por otra parte, al portugués se le empieza a notar la edad y ha pagado un arranque de temporada en el que no logró marcar la diferencia ni estirar de sus propios compañeros, aunque lo ha arreglado con el paso de los meses gestionando muy bien su esfuerzos. No es la primera vez que el luso se dosifica para llegar a la fase definitiva al máximo, y aunque este año le ha costado dos títulos, no se le está dando mal.

La Champions es donde realmente ha dado en el clavo, olvidándose de regates y acercándose a la portería. Le cuesta ser determinante lejos del área, pero en cuestión de remates no deja dudas: 42 goles en 41 encuentros.

Recuperó fuelle también en la Liga con una racha tremenda, porque después de anotar 16 tantos en todas las competiciones en casi cinco meses, se ha apuntado 26 en los últimos tres. Son 24 tantos los que lleva en la Liga española, ocho menos que Messi.

Goleadores tras 35 partidos en la Liga española:

- Con 32 goles: Messi (ARG) (2p) (Barcelona)

- Con 24 goles: Cristiano Ronaldo (3p) (POR) (Real Madrid).

- Con 23 goles: Luis Suárez (URU) (Barcelona);

- Con 20 goles: Iago Aspas (1p) (Celta)

- Con 19 goles: Griezmann (FRA) (2p) (Atlético de Madrid); Christian Stuani (URU) (4p) (Girona).

- Con 16 goles: Rodrigo (1p) (Valencia).