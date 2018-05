Casillas gana su sexta Liga, tras las cinco que conquistó con el Real Madrid

El guardameta español del Oporto, Iker Casillas, amplió este sábado su repertorio de trofeos con su sexta Liga, la primera con el Oporto, tras haber ganado cinco con el club en el que se formó y al que dedicó la mayor parte de su carrera, el Real Madrid.



En su tercera temporada consecutiva en el club de los "dragones", Casillas consiguió al fin un título con el club luso y se ha erigido como uno de los líderes del vestuario y entre los más queridos de la afición.



Los primeros meses de Casillas en el Oporto (temporada 2015-2016), entonces a las órdenes de Julen Lopetegui, fueron difíciles, sobre todo por la adaptación y por las críticas de la afición, ya que hubo alguna jugada en la que el guardameta no estuvo acertado.



Sin embargo, la temporada 2016-2017 supuso la consolidación del cancerbero madrileño, ya que obtuvo registros de gran mérito que lo auparon entre los mejores porteros del mundo.

Esto le valió la renovación, por defecto, con el Oporto, ya que en su contrato de dos años se estipulaba que Casillas podría renovar con el club blanquiazul una tercera temporada si disputaba setenta encuentros.



Sin embargo, a pesar de los buenos números de Casillas bajo palos y de que la afición estaba volcada con el portero, "San Iker" fue relegado a la suplencia tras las primeras semanas de la temporada tras no convencer al técnico en los entrenamientos.



Fue una decisión controvertida del entrenador Sérgio Conceição, ya que el laureado portero español era por esa altura, en el mes de octubre de 2017, el portero menos goleado de las principales Ligas europeas junto a David de Gea (Manchester United), pues sólo había encajado tres goles en ocho encuentros.



Sin embargo, a mediados de febrero, tras unas malas actuaciones del titular José Sá, Casillas volvió a hacerse con la titularidad ante el beneplácito de la afición "portista", que en los últimos meses ha desarrollado diferentes iniciativas para que el futbolista se quede en las filas de los "dragones".



Su primer título con el Oporto ha provocado incluso que sus propios compañeros grabaran un vídeo donde se les oía cantar "Iker quédate, Iker quédate", que fue, más tarde, compartido en las redes sociales.



Tras dieciocho temporadas en el Real Madrid y tres consecutivas en el Oporto, Casillas aún no ha desvelado su futuro, ya que, su edad -el 20 de mayo cumplirá 37 años- no es óbice para que pueda emprender una nueva aventura en Europa o permanecer en Oporto, ciudad en la que, como ha asegurado en numerosas ocasiones, está muy a gusto junto a su familia.



En esta temporada, a pesar de que fue suplente entre las jornadas 9 y 22 por decisión técnica, el promedio de goles encajados es similar a la anterior.



Si en la campaña 2016-2017 encajó 16 goles en 33 partidos (promedio de 0,48 goles por encuentro), en la actual Liga tiene un promedio de 0,47 goles, ya que en 19 jornadas fue batido en 9 ocasiones.



Tras 21 temporadas en el fútbol profesional, Iker Casilas aún sueña con ampliar su elenco de títulos, que lo convierten en uno de los jugadores más laureados de la historia del balompié.



En su haber tiene un Mundial (Sudáfrica 2010), dos Eurocopas, tres Ligas de Campeones, cinco Ligas en España y una en Portugal, una Copa Intercontinental, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.



De momento, su futuro está por anunciar, ya que durante todo el campeonato aseguró que hasta final de temporada no tomaría ninguna decisión.