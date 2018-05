Valverde: "Me extraña que Sergi Roberto le haya pegado en la cara a Marcelo"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este domingo irse "con sensación positiva" tras empatar 2-2 con el Real Madrid en Liga y apuntó al objetivo de acabar imbatido cuando le faltan tres partidos para acabar la temporada.

"Me voy con la sensación positiva por el esfuerzo que ha hecho el equipo contra el Madrid, superar esa adversidad (quedarse con diez por expulsión de Sergi Roberto), la otra parte es que nos hubiese gustado ganar y hemos tenido opciones para ganar", dijo Valverde en rueda de prensa.

"El partido ha tenido muchas fases, hemos empezado muy bien, solventando la presión de ellos arriba con peligro, pero luego ha habido un momento que nuestras pérdidas propiciaban 'contras' de ellos, y el Madrid es un equipo que cuando tiene espacio para correr te castiga mucho", consideró.

Valverde dio por bueno el empate "sobre todo por el esfuerzo del equipo. Hay que ser positivos en ese sentido, jugar en inferioridad siempre es complicado, pero ante un equipo como el Real Madrid mucho más porque ellos saben encontrar donde están los agujeros, así que hay que alabar la actuación del equipo encima con posibilidades de ganar".

Tras este empate, el Barcelona está a solo tres partidos de acabar la temporada imbatido, un objetivo que Valverde considera un aliciente tras ser ya campeones ligueros.

"Si hay que buscar alicientes en lo que queda de temporada, ese es uno importante, creo que somos el único equipo invicto en Europa o en las grandes ligas y eso es algo que nos empuja", dijo.

Valverde también tuvo un recuerdo para Alex Ferguson, hospitalizado tras ser operado de urgencia de una hemorragia cerebral.

"Es una persona importantísima en el mundo del fútbol, esperemos que se recupere, y que todo vaya bien", concluyó.

OTRAS FRASES:

Árbitro: "Ha habido muchas acciones, habrá que verlas en televisión para verlas más claras. La jugada de Sergi Roberto es extraña, me extraña que le haya pegado en la cara. Lo tendré que ver por la televisión".

Pasillo de Piqué: "Ha sido totalmente improvisado. Este Piqué es una caja de sorpresas. Me han dicho que había hacer un pasillo y lo he hecho. Al final, los que se baten el cobre son los jugadores, los que nos representan. Está bien, se lo merecen".

VAR: "Era una broma lo que he dicho del VAR. Creo que será una ayuda y que está claro que hace falta la tecnología en el fútbol y en esta Liga. Tardará en ajustarse, pero al final, se intentará no perjudicar la dinámica del juego y centrarse en cuestiones objetivas. Que no afecte al ritmo de los partidos".