Presidente del Barcelona admite que ha hablado con el representante de Griezmann

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha subrayado que la continuidad del entrenador azulgrana Ernesto Valverde no está en duda "porque tiene contrato" y, además, ha reconocido que el pasado octubre tuvo contactos con el representante del francés Antoine Griezmann, actual jugador del Atlético de Madrid.

Leer más: A 19 días de la final de Champions, lo que se informa sobre lesión de Cristiano



En una entrevista concedida a la emisora RAC1, el mandatario azulgrana ha repasado la actualidad azulgrana tras el doblete (Liga y Copa) y a la pregunta de si hubo dudas con Valverde y de si se contempló su destitución tras quedar eliminado el equipo catalán de la Liga de Campeones, ha dicho: "¡No, por favor! Él quiere continuar y tiene contrato".



Acerca del supuesto interés del Barça por contratar a Griezmann, Bartomeu ha señalado: "No hablamos de jugadores de otros equipos".



A la pregunta de si el Barça quiere fichar a Griezmann, ha respondido: "Estamos haciendo análisis para la próxima temporada y qué jugadores entrarán y saldrán. Esto ahora no está encima de la mesa. En las pasadas vacaciones vi a Griezmann, porque te encuentras jugadores en las Baleares. Ya expliqué en su día que me vi con su representante en octubre. Si alguien quiere especular, que especule. Son encuentros...".



"Con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil hablamos de muchas cosas, pero no concretamente de esto (supuesto fichaje de Griezmann). La relación que tenemos con el Atlético es muy buena, pero no hemos hablado de jugadores, y menos de futbolistas que estén jugando en otros clubes", ha concluido.