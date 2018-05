¡El crack del Real Madrid que se quedó con la última camiseta de Iniesta en los Clásicos!

Un día después del polémico clásico que se disputó en el Camop Nou, donde el Barcelona empató con un hombre menos ante el Real Madrid (2-2), Sergio Ramos sorprendió a través de las redes sociales portando la camiseta de Iniesta.

El capitán del equipo azulgrana vivió su último encuentro ante los blancos, un partido especial para el jugador y que dejó como recuerdo su camiseta al central del conjunto merengue.

''Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el Clásico de Andrés Iniesta, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo'', publicó Ramos en Twitter y sosteniendo la elástica del mediocampista.

Iniesta anunció hace un par de semanas que se marchará del Barcelona a final de temporada. La prensa española asegura que su próximo destino es China, donde ya tendría todo acodado para recalar tras el Mundial de Rusia 2018.