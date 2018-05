Marcelo lo aclara: ''Sí es penal y Sergi Roberto me dio en la cara''

Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, se refirió al Clásico disputado en el Camp Nou donde empataron contra el Barcelona (2-2) y aclaró que Sergi Roberto lo agredió y el penal que le cometió Jordi Alba debió ser sancionado.

Le perdonan claro penal al Barcelona en el Clásico ante Real Madrid

El Clásico

''¿Tensión? Hoy fue muy tranquilo. De los más tranquilos de los que he jugado''.

Arbitraje

''Unos días se equivoca y otros no. No pasada nada. Hay mucha tensión en estos partidos. El fútbol es así. Un día te dan y otro te quitan. Lo mejor es el partido que hemos hecho y la gente estará contenta con el partido que ha podido ver''.

Sergi Roberto

''Me toca la cara. Aún no he visto el vídeo. Pero ya pasó''.

Penal

''Yo creo que sí es penalti, pero esto ya pasó. Creo que hemos merecido la victoria. En el partido entero hemos dominado''.

Ventaja numérica

''Con uno más tendríamos que estar mejor. Aun así hemos estado bien y creo que hemos dominado''.

Lesión de Cristiano Ronaldo

''Queremos que siempre esté Cristiano, pero tenemos otros jugadores. Entró Asensio y estuvo muy bien. Ojalá que pueda estar cuanto antes con nosotros''.