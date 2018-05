Gerard Piqué también intimidó al brasileño Casemiro en el clásico

Tras la expulsión de Sergi Roberto casi al final del primer tiempo en el clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou, el defensor Gerard Piqué buscó culpables, reclamó al árbitro Hernández Hernández y luego buscó intimidar a futbolistas del Real Madrid diciéndoles que les estaban beneficando.

Este lunes las cámaras de El Día Después han captado momentos cuando el defensor Piqué intimidó al brasileño Casemiro: "Puedes hacer las faltas que quieras, no hay amarilla", le decía Gerard al sudamericano por sus constantes intervenciones en el partido.

Casemiro no podía responderle a Piqué, no tenía palabras y simplemente lo quedaba viendo intimidado, de hecho el catalán le tocó la cara frente al árbitro algo que molestó al brasileño, que no pudo hacer nada.