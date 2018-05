Ter Stegen rompe el silencio y revela su momento más duro con el Barcelona

El potero del Barcelona, el alemán Marc André Ter Stegen, concedió una entrevista para la revista Panenka, en donde reveló su momento más difícil en el equipo azulgrana y además elogió a su entrenador Ernesto Valverde.

Sorpresa: Ter Stegen explica la razón por la que se desempeña como portero

El guardameta explicó que si no pudiera jugar a ras de pasto, no sería el titular con el Barça: ''No estaría aquí si no supiera jugar con los pies. Es importante para este club''.

''Hay porteros que encajan perfectamente en cada estilo, como Ederson o Bravo en el City. Y otros como Buffon que están bien en la Juventus. Pero si haces un cambio, si yo jugara en la Juventus y Buffon en el Barça, tal vez yo no sería el que soy ahora'', declaró Ter Stegen.

Sobre el entrenador Ernesto Valverde: ''Tenemos un técnico que lo ha visto desde fuera. Cuando entrenaba al Athletic, siempre nos presionó de una u otra manera y nos hizo sufrir muchísimo en su campo''.

''Ahora tenemos un entrenador que sabe lo que hemos hecho exactamente hasta ahora. Este año hemos mejorado defensivamente, era obvio que teníamos que estar más juntitos. Trabajando de verdad, aunque si hay que defender unos minutos, sabemos lo que tenemos que hacer'', reconoció el arquero.

Ter Stegen también reveló el momento más duro con el cuadro catalán: ''Yo quería ser el número uno aquí como fuera. Y claro, cuando me enteré que sería Bravo fue complicado. Porque era internacional, había ganado títulos, tenía más experiencia''.

''Compartir trabajo durante unos años es muy complicado. Después del primero fue difícil aceptar la situación pero había que hacerlo porque ganó la Liga, pero después del segundo año ya no me gustó la situación. Supimos todos y el club también que aquello era difícil'', señaló el alemán.