Zidane sorprende: ''Cristiano va llegar a la final de Champions al 150%''

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló en conferencia de prensa previo al partido que disputará este miércoles ante el Sevilla (reprogramado), donde se refirió al clásico contra Barcelona y a la lesión de Cristiano Ronaldo.

¿Cómo llega el equipo tras el clásico?

''Ya sabemos, nos faltan tres partidos de Liga y mañana vamos a intentar hacer un buen partido. El objetivo es intentar acabar lo más alto posible. Es una oportunidad para sumar tres puntos para el objetivo que queremos''.

Polémicas contra el Barcelona: Piqué y Nacho en el tunel

''Siempre pasan muchas cosas dentro. El problema es que hoy se sabe todo. Muchas cámaras y comentarios de cada uno, de muchos jugadores. Lo que cambia ahora es eso. Antes pasaban muchas cosas también, pero se quedaban en el campo''.

La actitud de Messi en el clásico

''Ni me sorprende ni voy a hablar de eso. Eso se queda con los jugadores en el campo. Como lo nuestro y como lo suyo. Y se queda ahí''.

Las bajas que tiene el Real Madrid

''Todos van a llegar: Cristiano, Isco y Carvajal. Lo peor es lo de Cristiano, porque se lo acaba de hacer, pero está bien. A Carvajal le falta un poco, pero físicamente está trabajando bien. Isco sí se entrena. Van a llegar todos y al 150%''.

El Sevilla, rival de turno

''Lo importante es el inicio de partido. Vendrán a presionar y tendremos que hacer bien las cosas desde el inicio. Cuanto mejor lo hagas ahí, mayores son nuestras posibilidades''.

¿Jugará Cristiano antes de la final de Champions?

''Es increíble que ya está andando en el terreno de juego. Eso demuestra su ambición, sus ganas de querer jugar''.

Sobre el Liverpool

''Tiene un poco de todo. Está en la final y sabemos lo que tienen: son físicos, técnicos, veloces. Es un equipo inglés que peleará y defenderá. Pero queda mucho. ¿Salah? Un gran jugador, pero no es mío''.

¿Salah al mismo nivel que Cristiano?

''No sé si está para ganar el Balón de Oro, pero ha hecho una gran temporada. No va a ser un Cristiano-Salah, sino un Madrid-Liverpool''.

Neymar al Real Madrid

''No es jugador mío. No voy a entrar en eso. Sólo me importa acabar bien la temporada''.