Diego Costa: "Griezmann sabe que si se va no hay vuelta atrás, que lo piense"

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, explicó este miércoles que el francés Antoine Griezmann, pretendido por el Barcelona, "sabe que si se va" a otro club, "no hay vuelta atrás", por lo que dijo que lo "piense tranquilamente", al tiempo que afirmó que le ve "muy bien, centrado y enchufadísimo".

El atacante ya salió del equipo rojiblanco, en 2014, rumbo al Chelsea para después volver al conjunto madrileño esta campaña. "Yo me fui y fui feliz, gané cosas, pasé una experiencia nueva y es una decisión que tomé yo con mi familia. Él es bastante grande y sabe que es una referencia, un ídolo y la afición le quiere. Yo tuve la felicidad de poder volver y estar aquí otra vez, por suerte", dijo.

"Él sabe si se va no hay vuelta atrás, que lo piense tranquilamente. Se le ve muy tranquilo, está muy centrado y la gente habla demasiado", remarcó.

"A Griezmann le veo muy bien, está muy centrado, divertido... Muy todo. Griezmann, si algo te puedo decir, es la manera que está dentro del vestuario con nosotros, que no está pasando nada en su vida. Está muy normal. No le veo en ningún momento distinto de cuando llegué y los compañeros también me dicen lo mismo", apuntó.

LEER: Barcelona informa al Atlético de Madrid que pagará cláusula de Antoine Griezmann

"Lo veo enchufadísimo. Lo único que le veo de verdad es que tiene muchas ganas de ganar. Está feliz y seguramente no le afecta. Al contrario, le motiva muchísimo", explicó durante el día abierto a los medios de comunicación en el estadio Wanda Metropolitano con motivo de la final de la Liga Europa del próximo día 16 en Lyon.

"Creo que Griezmann es bastante grande para saber lo que tiene que hacer. Para un jugador que el Barcelona se interese por ti te sientes importante. Él sabe lo importante que es para nosotros, sabe lo que le queremos aquí y es una decisión suya. Si él se va o no, tiene que hacerlo él o su familia. Yo le veo centrado, como todo el grupo. Ahora mismo está pensando en ganar un título", declaró.

"Si tu lo ves, los delanteros que se han ido siempre han ganado algo y han dejado su historia. Si Griezmann quiere salir tiene que dejar su historia. Lo veo muy centrado para ganar este título", continuó el atacante internacional español.

LEER: MARCA: Messi y compañía ya cuentan con Griezmann en el Barcelona

Todas las preguntas a Diego Costa fueron sobre el futuro de Griezmann. En la última, el atacante ya bromeó: "Yo me quedo, sabes que estoy muy bien, muy feliz y soy también importante para el equipo. Griezmann es mi compañero y nos hacemos las cosas más fáciles. Somos muy felices y está encantadísimo", resaltó.