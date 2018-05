Valverde no desmiente el interés por Griezmann: "Sé que hay ruido alrededor"

Después de golear al Villarreal en el Camp Nou (5-1), el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, calificó de "excesiva" la sanción de cuatro partidos a Sergi Roberto, por la roja directa que vio ante el Real Madrid, y confirmó que el club recurrirá la decisión del Comité de Competición.

"La sanción nos parece excesiva y con los datos que das mucho más. Yo la he visto por televisión y es una jugada que Marcelo le carga y él suelta el brazo. No esperábamos esta decisión", admitió.

Una jornada antes del Clásico, se vivió una jugada similar a la de Sergi Roberto, que acabó con la expulsión del lateral del Getafe Damián Suárez, cuya sanción fue de solo un encuentro.

"Si tenemos en cuenta ese antecedente, sabemos que tenemos razón. Cuando he conocido la sanción me he quedado sorprendido y, cuando he visto el acta anterior, todavía más. Supongo que corregirán su error", apuntó el preparador extremeño.

Sobre el encuentro, elogió Valverde que su equipo "estuvo bien en el primer tiempo" y lamento que en el segundo el partido "se rompiera", porque sus jugadores bajaron "algo el pistón".

Uno de los futbolistas más destacados del partido fue Ousmane Dembélé, autor de dos goles, y de quien Valverde confirmó que el próximo equipo jugará en el Barcelona.

"Lo hemos hablado muchas veces. Tiene mucho talento, es rápido, tiene técnica y desde luego pensamos que nos puede ayudar. Es muy joven y tiene mucho tiempo por delante. Todos los jugadores necesitan tiempo de adaptación", aseguró.

Por último, Valverde fue preguntado por el delantero Antoine Griezmann, después de que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, remarcara que están "hartos de la actitud del Barcelona" respecto al delantero francés.

"No sigo mucho ese tema. Sé que hay ruido alrededor. Igual que hay ruido cuando salen noticias de que estás interesado por un jugador. Tenemos mucho respeto por los jugadores de otros equipos. Luego ya veremos que ocurre", zanjó.