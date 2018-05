Oribe Peralta asegura que América confía en golear al Santos el domingo

El delantero Oribe Peralta, de las Águilas del América del fútbol mexicano, aseguró este sábado que su equipo confía en golear el domingo al Santos Laguna y clasificarse a la final del torneo Clausura 2018 del fútbol mexicano.



"Estamos convencidos de que lo podemos hacer, debemos creer en nosotros un poquito", dijo el jugador en una conferencia de prensa en el campamento de las Águilas.



El pasado jueves el América del entrenador Miguel Herrera fue superado 4-1 por el Santos en el partido de ida de las semifinales del Clausura y necesita ganar por 3-0 o de lo contrario convertir cuatro goles si el rival marca una vez, o seis, si Santos anota en dos ocasiones.



"Está clarito el escenario; tenemos que hacer goles y vamos a buscar el partido, no queda otra. Estaremos atentos al contragolpe porque me imagino que ellos jugarán a la contra", señaló el atacante.

Peralta, de 34 años, fue el anotador de los dos goles con los que México le ganó a Brasil la final del fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una pieza importante en la selección mexicana en los últimos años, sin embargo en el presente campeonato apenas suma 3 goles en 20 partidos.



"No he convertido los goles que el equipo requiere, pero estoy comprometido al 100 por ciento", agregó el atacante que evitó hablar de su posible convocatoria a la selección mexicana que jugará el Mundial de Rusia 2018 porque, según confesó, solo está concentrado en su equipo.



Aunque enfrentará a un rival con equilibrio en todas las líneas, motivado porque empezará el partido con tres goles de ventaja, Oribe recordó que el América fue diseñado para proezas como la que necesita y mañana puede eliminar al Santos.



"América está hecho para eso, siempre se le exige y los ojos están sobre el América. Como en cualquier partido mañana tenemos la obligación de ganar; en el fútbol no hay nada escrito", reiteró.



El encuentro América-Santos Laguna cerrará este domingo la etapa de semifinales del Clausura unas horas después de que al filo del mediodía el Toluca reciba al Tijuana con el que perdió por 2-1 el jueves el partido de ida.



Los ganadores de cada serie disputarán la final del torneo la próxima semana.