¡Sorpresivo! El argentino Carlos Tévez anuncia su retiro del fútbol en 2019

Carlos Tévez sin duda es uno de los mejores delanteros que se ha visto en Argentina, pero a sus 34 años de edad ya considera que está cerca del retiro.

El atacante hizo un tremendo e inesperado anunciao en el programa "Pasión por el Fútbol" de la cadena argentina El Trece.

"Cuando finalice mi contrato con Boca. A finales del 2019 me retiro", afirmó el jugador argentino.

Eso sí, Tévez tiene muy claro que su deseo es retirarse en Boca Juniors, club que recién se acaba de coronar en la liga de Argentina.

"Otras veces extrañé al club cuando me fui, pero esta vez no será lo mismo, no me iré a otro lado y voy a retirarme con esta camiseta”, afirmó.

Y agrega: "En un futuro me gustaría estar ligado a Boca, pero primero tendré que hacer el duelo. Es importante tomarse un tiempo para lo que uno enfrentará después de ser futbolista".

Asimismo, Tévez ha decidido poner fin a su carrera en un momento delicado pese a los éxitos deportivos de Boca, ya que la decepción del Mundial le ha dejado tocado.

"Llego al final de la temporada golpeado. Tenía la esperanza de poder jugar el Mundial porque me encontraba muy bien, pero después en el sprint final no hice las cosas necesarias", ha confesado.