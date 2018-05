El mensaje de Messi que lleva un dardo para Cristiano Ronaldo

Lionel Messi fue muy sincero en una extensa entrevista para la televisión argentina a la que reveló que no le interesa ser el mejor jugador de la historia y dejó algunas palabras que sin duda tienen un mensaje directo para Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid con quien ha tenido una disputa en cuanto a logros.

"No me interesa ser el mejor de la historia, no me lo propuse nunca: ni ser el primero, ni el segundo, tercero o cuarto. Yo cada vez que empiezo un año intento superarme, ganar todo, dejar todo cada vez que salgo a la cancha, dar el máximo para mis compañeros y para mí. No me cambia nada ser el mejor de la historia", explicó Messi a TYC Sports.

En tanto, la Pulga explicó por donde pasa su competencia: "Yo quiero superarme siempre y no compito con nadie, porque no juego para ser el mejor de la historia sino para superarme año tras año y seguir ganando. Cuantos más títulos gane al final de la carrera mejor. Y, obviamente, ganar con la Selección sería lo máximo porque no se nos dio".

El argentino recordó el tiempo cuando renunció de la Selección de Argentina tras fracasar en la Copa América Centenario en 2016. "Después de decir eso lo pensé frío y no es así. Sería dar un mensaje erróneo a toda la juventud y toda la gente que pelea por sus sueños. Hay que seguir intentando y seguir peleando por lo que uno quiere", declaró la Pulga.