Messi revela por qué fue un error renunciar a la selección de Argentina

Luego de perder la final de la Copa América 2016 frente a Chile en penales y de que Messi fallara su penal, Lionel declaró para el medio argentino TyC Sports que no volvía a jugar en la albiceleste. Chile ganó 4-2 en penales

''Ya está, no se me da, esto no es para mi'', declaró Lio al sentirse desesperado por no poder ganar un título con la selección sudamericana.

LEER: Lionel Messi: 'Sería terrible que Neymar se fuera al Real Madrid'

Dos años despues Messi acepta que fue un error haber declarado de esa forma y reveló las razones.

"Después de decir eso lo pensé frío y no es así. Sería dar un mensaje erróneo a toda la juventud y toda la gente que pelea por sus sueños. Hay que seguir intentando y seguir peleando por lo que uno quiere"

"Entiendo que la sociedad en Argentina es complicada y, si perdemos, ellos mismos van a pedir que no estemos más", finalizó diciendo 'el diez' de Argentina.