¿De qué jugadores son las camisetas que Messi tiene en su museo?

Lionel Messi, que ya había mostrado su hermosa colección de camisetas que ha intercambiado, volvió a dejar ver cuáles tiene y guarda con mucho cariño.

En una completa entrevista que le concedió a TyC Sports, el astro argentino mostró de manera más abierta cuáles tiene y de qué jugadores.

Entre la multitud de elásticas, con varias de las suyas en el centro de la imagen, destacan nombres ilustres de la historia del fútbol y de grandes rivales: Totti, Casillas, Raúl, Henry, Deco.

Incluso también de algún jugador con el que ha compartido vestuario, como Piqué, Fàbregas, Agüero, Lavezzi y la de su gran ídolo de infancia, Pablo Aimar.



Estas son las camisetas que guarda Leo Messi en su colección personal:



De izquierda a derecha:



- Falcao (At. Madrid)



- David Luiz (PSG)



- Banega (Sevilla)



- Fernando Torres (At. Madrid)



- Rulli (Real Sociedad)



- Leo Franco (At. Madrid)



- Rubén Vezo (Valencia)



- Pablo Pérez (Málaga)



- Nagore (Levante)



- Arda (At. Madrid)



- Luis Suárez (FC Barcelona)



- Kun Agüero (Manchester City)



- Álvaro Domínguez (Rubin Kazan)



- Aimar (Zaragoza)



- Lanzini (West Ham)



- Cesc Fàbregas (FC Barcelona)



- Ustari (Getafe)



- Juanfran (Levante)



- Di María (Real Madrid)



- Totti (Roma)



- Piqué (FC Barcelona)



- Touré Yaya (Manchester City)



- El Arabi (Granada)



- Lahm (Bayern Múnich)



- Dani Alves (FC Barcelona)



- Diego Milito (Zaragoza)



- Iker Casillas (Real Madrid)



- Rami (Sevilla)



- Fernandinho (Manchester City)



- Boselli (Club León)



- Angeleri (Málaga)



- Raúl (Real Madrid)



- Parejo (Valencia)



- Conti (Cagliari)



- Constant (AC Milan)



- Halilovic (Sporting)



- Verón (Estudiantes de la Plata)



- Siqueira (Granada)



- Scaloni (Lazio)



- Xabi Prieto (Real Sociedad)



- Digne (AS Roma)



- Rodrigo de Paul (Valencia)



Abajo:



- Susaeta (Athletic Club)



- Javi Fuego (Valencia)



- Boilesen (Ajax)



- Lamberti (Aldosivi)



- Mikel Rico (Athletic Club)



- Lavezzi (Nápoles)



- Charles (Málaga)



- Manolas (AS Roma)



- Vangioni (River)



- De Vincenti (APOEL)



- Riedewald (Ajax)



- Alberto Moreno (Sevilla)



- Matri (Milan)



- Lucas Hernández (At. Madrid)



- Mario Sergio (APOEL)



Arriba:



- Deco (Portugal)



- Nedved (Juventus)



- Cesc (España)



- Henry (Francia)



- Puyol (España)