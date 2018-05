Messi y sus mejores frases: Irse del Barça, la selección y el Real Madrid

Lionel Messi ya piensa en el Mundial de Rusia 2018 con Argentina. En una entrevista para el Canal TyC Sports, el crack habló de todo.

Acá te mostramos las mejores frases que lanzó en dicho diálogo, donde fue preguntado sobre Neymar, también de la posibilidad de irse del Barça y sobre el hecho de ver al Real Madrid en otra final de la Champions League.

NEYMAR Y EL MADRID: "Ver a Neymar en el Real Madrid sería terrible. Sería un golpe terrible para el Barcelona".

SOBRE CRISTIANO RONALDO: "No compito con CR7. Estimula ver al Madrid en la Champions, ver que otros ganan títulos... Yo quiero ser campeón todos los años".

¿QUIERE SER EL MEJOR DE LA HISTORIA? "Yo nunca me propuse ser ni el mejor, ni el segundo ni el tercero. Me gusta superarme año tras año. No me interesa ser el mejor de la historia. No compito con nadie. Solo intento mejorar".

ARGENTINA Y LAS FINALES PERDIDAS: "Cualquier selección que llega a finales se le valora, a nosotros nos dicen 'pechos fríos' y unos cagones que no ganamos finales".

TRAS EL RETIRO: "No sé qué haré tras dejar el fútbol. No sé lo que vendrá. En el camino encontraré algo que me llene y me haga sentir bien y me guste. De momento no tengo pensado ser entrenador. Zidane también decía que no quería serlo y mira ahora... Vivo el día a día. Disfruto de mis hijos. Agradezco cada día lo que soy y lo que tengo y ya".

SUS GRANDES AMORES: "El Barça y Argentina son mis dos amores"

JUGAR PARA OTRO EQUIPO: "No me tienta salir del Barça. Mejor que en el Barça no estaré en ningún lado. Es el mejor equipo del mundo, la mejor ciudad del mundo, mis hijos que ya tienen sus amigos... No tengo necesidad de cambio. Todos los años peleo por ganar todo. No necesito ir a otro lado a demostrar nada".

ELIMINACIÓN ANTE LA ROMA EN CHAMPIONS: "El Madrid tiene jugadores, posición por posición, de los mejores del mundo. Nosotros también lo tenemos. El Madrid tiene algo que solo él tiene. Jugando mal gana; haciendo un mal partido lo saca adelante. Nosotros tenemos que ser muy superiores para ganar. Esta última Champions fue una cagada, por la ventaja que llevávamos, que ya estábamos en semis... Fue una desilusión. Estábamos tan cerquita..."

SOBRE JUGAR CON EL KUN: "Al Manchester City no iré. Si juego con Agüero será porque lo fiche el Barcelona".

EL ANUNCIO DE RETIRO DE LA SELECCIÓN: "Después de decir que dejaba la selección, lo pensé en frío y se estaba dando un mensaje erróneo a la gente que pelea por sus sueños. Hay que seguir peleando por lo que uno quiere. La sociedad que tenemos en Argentina es complicada y ellos mismos lo pedirán si no hacemos un buen papel".