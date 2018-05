El humilde auto que usa ahora Kevin Prince Boateng tras derrochar su dinero

No es la primera vez que se mira algo así. Futbolistas de renombre han quedado en la quiebra por no saber administrar bien su dinero y uno de ellos ha sido Kevin Prince Boateng.

Si bien es cierto no se ha declarado en la ruina, el futbolista ghanés que nació en Alemania ha confesado hace unos días que a lo largo de su vida ha gastado mucho dinero.

Y una prueba de ello es el coche con el que se le ha cazado conduciendo por las calles de la ciudad germana. Hablamos de un ‘simple’ Abarth 595, un vehículo poco habitual entre los deportistas de élite.

"En dos años, me gasté todo el dinero en coches, discotecas y amigos que no lo eran realmente. Para un tipo como yo, que creció en un barrio pobre, tener tanto dinero era peligroso. Me reprocho muchas cosas", dijo en una entrevista al diario Marca.

"Cuando era joven, de hecho, apenas trabajaba porque confiaba en mi talento. Ahora me arrepiento de no haber trabajado más antes. Pero era normal en esa época. Era el jefe de mi barrio, tenía fama y dinero”, añadió.