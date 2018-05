Iniesta: "Barcelona no debe volverse loco si Neymar va al Real Madrid"

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha admitido hoy que no le gustaría que el exbarcelonista Neymar Jr, actualmente en el París Saint-Germain, jugase en el Real Madrid y ha añadido que si eso sucediese lo catalogaría "de terrible".

Buffon anuncia su retiro de Juventus y de la selección italiana



En la misma línea que Messi expresó hace días, Iniesta ha incidido en que el posible fichaje del brasileño por el Real Madrid no caería bien en el barcelonismo por tratarse del eterno rival. "Sería un punto a favor para el Madrid", ha precisado Iniesta, por el incremente de potencial futbolístico.



"Pero no creo que el Barcelona se tenga que volver loco", ha dicho el capitán del Barça, si finalmente se confirma el fichaje del brasileño por el Madrid.



Andrés Iniesta ha ofrecido hoy jueves una entrevista a la emisora RAC1, en la que ha hecho un repaso de su carrera, a pocos días de despedirse del Barça y de la Liga, y también de la actualidad deportiva.



Sobre su inminente futuro, el jugador ha asegurado que ya tiene decidido el equipo en el que jugará a partir de la temporada que viene y que lo anunciará "la semana que viene, cuando todo acabe".



"Quiero ser yo quien dé el destino a donde voy a ir", señaló.



Sobre el Barça, ha advertido que sería "un error descomunal" si la entidad catalana dejase escapar a Sergio Busquets, ante las reivindicaciones de mejora que supuestamente reclama el centrocampista. "Le quedan muchos años de fútbol y es fundamental. El club no debería dejar permitir ninguna duda", ha subrayado.



Ha asegurado que se ve como entrenador en el Barcelona y que también contempla la posibilidad de que Gerard Piqué acabe siendo algún día presidente del club, como ha sugerido alguna vez el defensa.



Iniesta ha admitido que le recorre "un escalofrío" cuando recuerda el gol que marcó al Chelsea en Stamford Brige y que dio el pase a la final de la Champions League que el Barça ganó contra el United en el 2009 en Roma (2-0).



Y ha recordado como un mancha negra su suplencia en la final de la Champions del 2006. "Antes del partido estaba muy enfadado. Fue un momento muy duro, de los peores sabores de boca que he tenido. Rijkaard (entrenador azulgrana aquella temporada) me dijo una cosa muy fuerte, pero no la puedo desvelar", ha señalado.



El jugador manchego salió en la segunda parte y acabó siendo uno de los grandes artífices de la remontada contra el Arsenal, y que acabó con el segundo título para los azulgrana (2-1).



Iniesta ha reconocido que ha tenido "como ídolo" a Josep Guardiola. "Para mí, que fuese nuestro entrenador supuso una motivación increíble", ha admitid