Reinaldo Rueda niega presiones contra Claudio Bravo y dice que él eligió marginarse de la Roja

El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, afirmó este miércoles que la ausencia del portero Claudio Bravo se debe a su decisión, y admitió que hay un distanciamiento con sus compañeros tras negar que sufra presiones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para no citarle.

"Su ausencia es decisión de él. Él se automarginó de los primeros partidos amistosos. No he recibido presión de la ANFP para no citarlo, el día que un dirigente me pida eso me tendré que ir", expresó el entrenador colombiano durante una conferencia de prensa.

"Fue por la decisión de Claudio de marginarse, de no acompañarnos desde la primera convocatoria. En la parte técnica y táctica, ¿quién no lo querría tener?", enfatizó.

Rueda anunciará este jueves una lista de convocados para jugar tres partidos amistosos ante Rumanía, Serbia y Polonia.

Anticipó que para planear el futuro, llamará jugadores jóvenes.

"¿Dentro de tres años quién va a jugar el Mundial? ¿Los de 40 años, los de 37 años...?, manifestó para explicar su decisión de prescindir de referentes como Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel.

El exseleccionador de Colombia, Honduras y Ecuador no cerró las puertas de la selección a dos experimentados jugadores del Colo Colo, el goleador Esteban Paredes y el creativo Jorge Valdivia.

"Todos los jugadores que están compitiendo, tengan buena salud, física y psicológica, pueden estar. Quizás me voy a equivocar muchas veces, espero que cuando ocupemos a esos jugadores de experiencia sea positivo", expresó.

Dijo que tras los dos títulos consecutivos de Copa América Chile se ha ganado un estatus Mundial que "hay que defender" con una mejor del nivel en los clubes y los jugadores seleccionados