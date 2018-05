Wenger revela que el Arsenal se interesó por Messi y Cristiano en 2003

Arsene Wenger ha revelado este jueves que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo podrían haber jugado juntos en el Arsenal.



Wenger, quien el pasado fin de semana dirigió su último partido como técnico de los 'Gunners' después de 22 años, intentó fichar a ambas estrellas en 2003, pero Cristiano prefirió recalar en el Manchester United y Messi decidió no dejar el Barcelona.



"El jugador (que el Arsenal no fichó y) del que todo el mundo se acuerda es Ronaldo. Estuvo aquí con su madre y las posturas estaban muy cercanas. Pero llegó el Manchester United, que tenía por aquel entonces a Carlos Queiroz como ayudante. Jugó un partido contra el Sporting de Lisboa, Ronaldo brilló y entonces lo ficharon", aseguró el entrenador francés en la página web del Arsenal.

"Ofrecimos 4,5 millones de libras y estábamos negociando. David (Dean, vicepresidente entonces del club) se reunió con (Jorge) Mendes en París, que por aquel entonces representaba al Sporting, y estuvimos muy cerca. Pero el United ofreció 12 millones de libras, algo muy lejos de lo que podíamos dar nosotros", añadió.



Ronaldo acabó recalando en Old Trafford por 12 millones de libras y se convirtió en el fichaje más caro de un futbolista joven en la historia del fútbol inglés. El astro luso estuvo seis campañas en Manchester antes de llegar, en 2009, al Real Madrid, que pagó 80 millones de libras (94 millones de euros) por él.



Al mismo tiempo que el Arsenal intentó el fichaje de Cristiano, Wenger se interesó por tres futbolistas del Barcelona: el argentino Lionel Messi y los españoles Cesc Fàbregas, quien ya había vestido la camiseta 'Gunner' entre 2003 y 2011, y Gerard Piqué.



"Me reuní con los padres de Cesc en un momento en el que estábamos también interesados en Messi y en Piqué. Intentamos hacernos con los tres, pero no tuvimos éxito...sobre todo por culpa de los agentes", reveló el veterano entrenador galo.



"El Barcelona no estaba interesado en desprenderse de Messi e hizo la oferta necesaria para retener al futbolista en el club", explicó Wenger.