Firmino: "Ganar la Liga de Campeones sería algo especial, algo único"

El brasileño Roberto Firmino, delantero del Liverpool, aseguró este viernes que levantará el próximo 26 de mayo en Kiev la Liga de Campeones sería "algo muy especial, algo único", pero se mostró cauto y dijo que enfrente tendrán a un rival "muy competitivo" como es el Real Madrid.

Ganar la Champions "sería algo único; es un título muy especial. Si tenemos la suerte de ganarla será un momento muy emocionante tanto para mí como para el equipo", dijo Firmino, en unas declaraciones que recoge este viernes la página web de la UEFA. "Todos conocemos la historia de Liverpool e intentamos siempre dar el máximo para seguir ganando títulos", añadió.



El brasileño, que nunca se ha enfrentado al Real Madrid en competición oficial, declaró que su rival en Kiev es un equipo "con experiencia, que siempre está ganando títulos", pero que en una final todo puede pasar, ya que "todo se decide en un partido, en un momento".



"Es equipo que está siempre ganando títulos, ya sea en la Champions League como en la liga española. Nunca me he enfrentado con ellos, pero he visto sus partidos y sé que son muy competitivos", valoró.



"Sin embargo, esto es unan final, todo se decide en un partido, en un momento. Ellos jugarán contra el Liverpool, un club de mucho prestigio que va a pelear hasta el final", expresó.



Roberto Firmino, una de las piezas del temido tridente de los 'Reds', la llamada 'MSF', la sociedad formada por Sadio Mané, Mohamed Salah y él, ha brillado con luz propia en la presente edición de la Champions League, en la que acumula 10 goles -segundo máximo artillero- y 7 pases de gol -segundo máximo asistente-.



"Hemos conseguido buenos resultados en casa contra Manchester City y Roma, partidos en los que jugamos muy bien, así que espero que podamos seguir así. Estoy feliz de haber marcado diez goles, aunque uno siempre quiere más y nunca se queda satisfecho del todo. Pero hay que seguir hacia adelante", subrayó.



"Esta es mi primera temporada en la Liga de Campeones y soy uno de los máximos goleadores junto a Cristiano (Ronaldo) -lleva 15 tantos- y (Mohamed) Salah -acumula 10, como Firmino-. Estoy en mi mejor temporada como futbolista profesional", concluyó Firmino.