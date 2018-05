Zidane: "Cristiano Ronaldo está al 120 por ciento" para la final de Kiev

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó el regreso de Dani Carvajal y Cristiano Ronaldo en el estadio de la Cerámica, en un encuentro ante el Villarreal en el que dijo no tiene miedo a lesiones de sus jugadores y es "un partido para preparar la final" de la Liga de Campeones.

No le servirá el Villarreal como equipo similar al Liverpool en su estilo de juego, pero sí la última jornada de Liga para que sus jugadores compitan y lleguen en buen tono físico a la gran cita de Kiev, explicó Zidane.

"Como equipo no creo que se parezcan, son completamente diferentes porque el Villarreal juega, sale siempre con el balón a intentar jugar desde atrás y no es el caso del Liverpool. Pero lo importante para nosotros es hacer un buen papel, es un partido para preparar la final y tendremos una semana para los detalles", dijo.

El técnico confirmó la vuelta tras lesión de Carvajal y Cristiano. "Sí, les vamos a ver porque es importante que estén". Y no piensa en que poner a titulares ante el Villarreal sea un riesgo. "Como entrenador no pienso en lo que puede pasar de negativo, una lesión y estas cosas. Es parte del fútbol. Hay que jugar bien porque jugar es la mejor forma de preparar bien la final. Nada reemplaza a un partido. Entrenando bien no se tiene su intensidad, ritmo y presión", manifestó.

Respecto a Cristiano, que aseguró hace una semana que llegará al 150% a la final, bromeó con que "está al 120". "Le veo bien, entrenando con normalidad toda la semana, bien para el último partido antes de la final", comentó.

Con el final de la competición doméstica, el técnico del Real Madrid hizo autocrítica de un torneo en el que perdieron toda opción antes del inicio de año. "No estamos contentos de la primera vuelta pero muy contentos por el final de Liga. Si hubiéramos hecho la misma trayectoria que el año pasado, no hubiésemos ganado la liga este año. Al final lo que ha hecho el Barcelona es una gran temporada y le felicitamos", aseguró.

Centrado en el presente, Zidane evitó hablar del brasileño Neymar y pidió no ser preguntado hasta que no acabe la Liga de Campeones por él: "No voy a hablar más de un jugador que no es mío. Nos quedan diez días para la final y antes tenemos otro partido. Después hablaremos, ahora nada".

Y destacó el nivel de sus jugadores en los entrenamientos. "Nuestra semana ha sido muy buena, entrenando bien, con velocidad, ritmo, estamos todos enchufados y listos para jugar la final. Estamos los 24 como no ha pasado mucho este año y esperamos hacer un buen papel", explicó.

Aunque Zidane no quiere hablar aún del equipo que tiene en mente para la final de Kiev, admitió que la mejoría de Gareth Bale en Liga no le ha aumentado las dudas. "Para nada, ya veremos después del partido de mañana. Lo bueno para mi y los jugadores es que estén perfectos físicamente, luego la alineación hasta que llegue el partido no la voy a decir", dijo.

"Bale está mejor porque está entrenando bien. Cuando un jugador mete goles como los que ha metido se puede decir que está mejor. Entrena bien y lo quiere hacer bien, pero lo más importante para mi es ver bien físicamente a todos los jugadores. Luego estoy mal por los que se van a quedar fuera de la convocatoria estos dos últimos partidos", manifestó.

Respecto a Karim Benzema y su ausencia de la lista de Francia para el próximo Mundial, Zidane cree que "no ha cambiado nada su situación" y "se tiene que concentrar en lo que queda de temporada en el Real Madrid y terminar bien". Lo ocurrido dijo que "se sabía" y no le desconcentrará del objetivo de ganar la 'Champions'.

CÁNTICO AL MADRID

Luego de ganar la Europa League, el lateral del Atlético, Juanfran, dedicó un cántico para el Real Madrid: “Que se enteren los vikingos, quién manda en la capital…”.

Sobre esto fue preguntado este viernes Zinedine Zidane. El entrenador francés, como en él es costumbre, tiró de sonrisa para restarle importancia a esas palabras de Juanfran.

"Lo primero quiero felicitar al Atleti por su logro. Contento por lo que han hecho y ya está. Nosotros no mandamos. Juanfran me cae bien, no le tengo que decir nada. No pasa nada, es una broma y ya está".