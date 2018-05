Dembélé sufrió un posible "esguince fuerte" de tobillo, informa Valverde

El francés Ousmane Dembélé, titular el domingo con el FC Barcelona ante la Real Sociedad (1-0) en la 38ª y última jornada de la Liga española, fue víctima de una fuerte entrada y sufrió un posible "esguince fuerte" en uno de sus tobillos, estimó su entrenador Ernesto Valverde, a tres semanas del Mundial de Rusia-2018.



"Va a someterse a exámenes médicos. Tengo la sensación de que será un esguince fuerte, pero no soy médico", declaró Valverde en su conferencia de prensa.



"Digo eso porque el tobillo se torció, pero ya veremos. Mi sensación es que no será nada más, solo un susto y que podía haber sido más grave", añadió el técnico.



En el minuto 42 de partido, Dembélé se dirigía al arco rival cuando el defensa Raúl Navas hizo una fuerte entrada, haciéndole daño en su tobillo derecho. Dembélé se quedó en el césped, retorciéndose de dolor, mientras que Navas apenas vio una tarjeta amarilla.



El jugador francés pudo finalmente levantarse y dejó provisionalmente el terreno cojeando. Tras volver al césped, disputó el final de la primera parte y después de los diez minutos iniciales de la segunda, antes de pedir el cambio y ceder su plaza a Denis Suarez.



Dejó el partido andando, antes de sentarse en el banquillo y recibir una bolsa de hielo, que aplicó en su articulación. Este problema físico no le impidió sin embargo tomar parte en las celebraciones del título y en el homenaje al capitán Andrés Iniesta, programado tras el encuentro.



El joven extremo (21 años) fue incluido el jueves entre los 23 jugadores franceses convocados por el seleccionador Didier Deschamps para la Copa del Mundo en Rusia (14 de junio-15 de julio).