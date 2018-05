Jürgen Klopp revela el punto débil del Real Madrid antes de la final de Champions

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool inglés, ha causado mucha controversia en una entrevista brindada a Robbie Fowler, exfutbolista de los Reds, antes de la final de la Champions League.

Fowler le consultó sobre varios asuntos relacionados al juego de Kiev este sábado (12.45 m), y el alemán ha dado a conocer el punto débil del Real Madrid el cual quiere explotar.

"Todos lo han visto y parece obvio. Marcelo es un jugador sube mucho, pero... no defiende. El Madrid no tiene debilidad. El fútbol no es tan facil como decir: si Marcelo se suma al ataque por la derecha dejamos a Salah en ese espacio, porque nuestro jugador se encontrará con Sergio Ramos", afirmó.

También afirma que no se siente favorito, aunque sí ve opciones de poner a ganar este Champions: "Somos uno de esos grandes clubes con un equipo que puede ser realmente molesto, pero con una calidad futbolística muy grande. No hemos ganado nada y por supuesto no somos los favoritos, pero no hay problema porque no significa que no queramos ganar. Solo sé que para hacerlo debemos trabajar y aprovechar el tiempo antes de la final".

Klopp le ha dado mucho mérito a su rival porque sabe lo difícil y egectivos que son en la zona ofensiva: "Necesitan cuatro oportunidades para marcar dos veces. En semifinales el Bayern necesitó ocho para marcar uno. El Real Madrid tiene mucha experiencia".

