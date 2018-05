Casillas y la pregunta de un aficionado: ¿Sientes envidia por la despedida a Iniesta?

Iker Casillas no se anda guardando nada. El exportero del Real Madrid y actualmente en el Oporto, ha respondido, quizás, la pregunta más difícil de su carrera, y no precisamente proveniente de un periodista.

En una tertulia interactiva que ha mantenido en su cuenta oficial de Twitter el guardameta español respondió a sus seguidores todo lo que le consultaban.

¿Sientes envidia por las despedidas a Iniesta o Buffon en sus respectivos clubes?, le preguntó el aficionado.

"Bueno, yo tuve una despedida en su día de mi anterior club. La vida me ha llevado a jugar en otro equipo y no sé si será igual a la que tuve en Madrid o será diferente... me alegro mucho por @andresiniesta8 , @gianluigibuffon & @Torres . Se lo merecían!", contestó el exportero del Real Madrid.

LA RESPUESTA DE CASILLAS: