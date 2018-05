Basile asegura que Messi carece de "liderazgo" en la Selección de Argentina

El extécnico de la Selección de Argentina, Alfio Basile, aceptó que Lionel Messi es un jugador que marca diferencia en el terreno de juego, pero lamentó que carezca de liderazgo en la Albiceleste que disputará la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Siempre hay que tener uno o dos caudillos en el plantel, por personalidad, no por calidad de juego, hay líderes de vestuario que unen sin tener el 50 por ciento de la calidad del mejor”, explica el 'Coco'.



Manifestó que para él “no hubiera sido lo mismo sin (Oscar) Ruggeri. Hoy Messi es un extraterrestre, un goleador increíble, pero no tiene liderazgo”.



“El único caudillo podría ser (Nicolás) Otamendi, pero no lo conozco. Cuando lo veo jugar en el City siento que tiene presencia y orden. (Javier) Mascherano también, pero no sé si jugará", declaró a Infobae TV.



Basile, quien fue campeón de la Copa América Chile 91 y Ecuador 93 con el cuadro “albiceleste”, admitió que las esperanzas de Argentina por aspirar al título en la justa mundialista pasan por Messi.



“Que el 10 ( Messi) no se resfríe nunca, que no vomite, que no se lastime, porque es la única chance que tenemos de ganar”, estableció.



También criticó que el técnico del representativo argentino Jorge Sampaoli coloque a jugadores en posición que no son las que dominan.



“Si en la selección tienes mil 500 jugadores para elegir y pones a un volante como lateral izquierdo hay algo que no está bien… no sé cómo formará Argentina”, sentenció.